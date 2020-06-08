الخرطوم: لقاء مرتقب لوزراء من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن "النهضة"

وكالات:

أعلنت السلطات السودانية، أن هناك لقاء مرتقب لوزراء ري السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

‏وأوضحت وفقا لما ذكرته فضائية العربية، أن ملء سد النهضة يجب أن لا يبدأ قبل توافق مصري سوداني إثيوبي.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن قرار تعبئة "سد النهضة" لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن الهدف من وراء تطوير السد هو نمو إثيوبيا.

وأكد اليوم الاثنين، أن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين، مشيرا إلى أن هذا القرار لا رجعة فيه.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، تعليقا على الأحداث الأخيرة مع السودان، إن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، موضحا أن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وتنوي إثيوبيا الشروع في الملء الأول للسد الشهر القادم بالتزامن مع بداية فيضان النيل الأزرق، على أن تستمر العملية حتى نهاية فصل الشتاء بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب ليبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، فيما تعترض مصر على خطط إثيوبيا وتصفها بالأحادية حيث سيسبب السد ضررا كبيرا لمصر.