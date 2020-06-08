العراق يسجل 24 حالة وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا
بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنین تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الاصابات إلى 13481 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب إحصائية لوزارة الصحة اليوم ، بلغ مجموع الوفيات في العراق 370 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .
وأشارت إلى تسجيل 386 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5272.
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