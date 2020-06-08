أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

العراق يسجل 24 حالة وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا

04:59 م الإثنين 08 يونيو 2020
العراق يسجل 24 حالة وفاة و1115 إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

بغداد- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الاثنین تسجيل 1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الاصابات إلى 13481 حالة في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب إحصائية لوزارة الصحة اليوم ، بلغ مجموع الوفيات في العراق 370 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة .
وأشارت إلى تسجيل 386 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5272.

فيروس كورونا بغداد العراق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيس وزراء إثيوبيا: قرار تعبئة سد النهضة "لا رجعة فيه"