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بريطانيا تسعى لإعادة فتح المتاجر غير الأساسية بداية من 15 يونيو

04:58 م الإثنين 08 يونيو 2020
بريطانيا تسعى لإعادة فتح المتاجر غير الأساسية بداية من 15 يونيو

بوريس جونسون

لندن- (د ب أ):
صرح جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه يتوقع أن تقوم الحكومة بتحديد الخطوات التالية بشأن متاجر التجزئة غير الأساسية خلال الأيام القادمة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول في اتصال مع الصحفيين، :"هذا ما ننويه لأن خارطة الطريق تحدد الاثنين القادم موعدا لبدء إعادة الفتح ... وبطبيعة الحال فإننا ندرس كافة المشورات ذات الصلة".
وأضاف :"نواصل التقدم في نهج حذر للغاية ونمضي إلى الأمام في خارطة الطريق التي وضعناها لتجنب موجة ثانية (من إصابات كورونا)".
وأشار إلى أن الحكومة تطمح في أن يتم فتح الأقسام المفتوحة من الحانات والمطاعم بداية من الرابع من يوليو.
وجدد سلاك التأكيد على أن العلماء ينصحون بالحفاظ على تباعد اجتماعي بمسافة مترين.

بوريس جونسون ندن ريطانيا

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