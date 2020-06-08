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المعارضة التونسية تعتزم تقديم لائحة لتصنيف "الإخوان المسلمين" تنظيما ارهابيا

02:48 م الإثنين 08 يونيو 2020
المعارضة التونسية تعتزم تقديم لائحة لتصنيف "الإخوان المسلمين" تنظيما ارهابيا

أرشيفية

تونس- (د ب أ):
أعلن الحزب الدستوري المعارض في تونس اليوم الاثنين اعتزامه تقديم لائحة في البرلمان التونسي لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة إرهابية.
وقالت رئيس الحزب، الذي يمثل الكتلة الخامسة في البرلمان، عبير موسي في مؤتمر صحفي اليوم إن "اللائحة تهدف لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة ارهابية مناهضة للدولة المدنية".
وأضافت موسي "نطالب الحكومة بإعلان هذا التصنيف رسميا واعتبار أي شخص تونسي طبيعي أو معنوي في تونس له ارتباطات معها (الجماعة) مرتكب لجريمة ارهابية بحسب قانون مكافحة الإرهاب".
والدستوري الحر الذي يمثل واجهة النظام السابق قبل سقوطه في ثورة 2011، يعد من أشد المناوئين للإسلام السياسي والتنظيمات الاسلامية، وهو خصم لدود لحزب حركة النهضة الإسلامية المتواجدة في الحكم منذ 2011 بعد عقود من حظر نشاطها السياسي في البلاد.
وتتهم موسي حركة النهضة بالارتباط الوثيق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تنفيه الحركة.
وكان الحزب الدستوري تقدم في الثالث من الشهر الجاري بلائحة في البرلمان لتأكيد الرفض التونسي الرسمي لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، تحديدا التدخل التركي، لكنه لم يحظ بالأغلبية المطلوبة عند التصويت.

الحزب الدستوري المعارض في تونس تونس جماعة الاخوان المسلمين

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