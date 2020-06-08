الكويت.. متحولة جنسيًا تتهم الأمن بالتحرش بها و"تعريضها للاغتصاب"

(وكالات):

أثارت فتاة كويتية عابرة جنسيا تُدعى مها المطيري، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في فيديو عبر حساب في تطبيق "سناب شات" وهي تبكي، قائلة إنها وضعت بسجن الرجال في الكويت بسبب تحولها جنسيا، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضافت: "وضعت في سجن الرجال وتعرضت للتحرش من قبل رجال شرطة وقيادات كبار"، مؤكدة أنها "ولدت فتاة وستعيش وتموت فتاة، بالرغم من رغبتها لو أنها كانت تستطيع أن تكون رجلا طبيعيا".

وتابعت متسائلة عن سبب ما تعرضت له من اعتقال في سجن الرجال بالرغم من كونها فتاة، الأمر الذي جعلها عرضة للتحرش والاغتصاب، وفق زعمها، مشيرة إلى أنه: "كان بالإمكان وضعها في مكان بمفردها بدلا من سجن الرجال".

وأكدت على "وجود حالة شبيهة بها، كانت بنت، وبسبب ما حدث لها انتحرت وتم التكتم على الأمر". ودشن نشطاء هاشتاغ "ططوة المطيري" الذي تصدر موقع "تويتر" في الكويت، مطالبين بوضع المطيري في سجن النساء ومعاقبة المعتدين عليها.

بدوره، قال حساب "المجلس" الرسمي المختص بأخبار الكويت المحلية عبر "تويتر"، أمس الأحد، إن: "النيابة العامة أمرت باستمرار حجز مواطن ادعى بمقطع فيديو تعدي رجال الأمن عليه أثناء فترة احتجازه في السجن على ذمة اتهامه بقضية التشبه بالجنس الآخر".