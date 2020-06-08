أمير الكويت يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان
الكويت - أ ش أ
تلقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، اليوم الإثنين، رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق، تتصل بأواصر العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات.
وقالت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان صحفي، اليوم، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، تسلم الرسالة، خلال استقباله للقائم بالأعمال في سفارة سلطنة عمان لدى الكويت هلال بن علي الشنفري اليوم.
وأضافت الخارجية الكويتية، أن الرسالة تضمنت أيضا عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك.
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