أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و604 إصابات جديدة بكورونا

01:03 م الإثنين 08 يونيو 2020
سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و604 إصابات جديدة بكورونا

أرشيفية

مسقط- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 81 حالة.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس، ليترفع ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17486 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 344 حالة لعمانيين، و260 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 342 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3793.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

فيروس كورونا وزارة الصحة في سلطنة مسقط

الخبر التالى:

وزير خارجية العراق يؤكد إكمال الاستعدادات للحوار الاستراتيجي مع أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا