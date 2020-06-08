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الصين تطالب سيناتور أمريكيا بتقديم دليل على اتهامه لها بشأن كورونا

12:22 م الإثنين 08 يونيو 2020
الصين تطالب سيناتور أمريكيا بتقديم دليل على اتهامه لها بشأن كورونا

السيناتور الأمريكي ريك سكوت

(وكالات):

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنه يتعين على السيناتور الأمريكي ريك سكوت، تقديم الدليل على اتهامه لبكين بأنها تحاول إبطاء أو إفساد مسعى الدول الغربية لإنتاج لقاح لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج خلال إفادة يومية ردا على ما قاله السناتور الجمهوري في مقابلة أجراها مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي).

كان سكوت أحجم عن ذكر أي تفاصيل بشأن الدليل لدى سؤاله خلال المقابلة، لكنه قال إنه جاء من خلال أجهزة المخابرات.

ريك سكوت الصين فيروس كورونا

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