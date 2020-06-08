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كوريا الجنوبية: عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب إلى الفصول الدراسية رغم استمرار كورونا

12:17 م الإثنين 08 يونيو 2020
كوريا الجنوبية: عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب إلى الفصول الدراسية رغم استمرار كورونا

أرشيفية

سول - أ ش أ
أكملت كوريا الجنوبية مشروع إعادة فتح المدارس على مراحل وذلك مع عودة الدفعة الأخيرة من الطلاب إلى الفصول الدراسية اليوم الاثنين،على الرغم من القلق المتزايد بشأن موجة ثانية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في سول والمدن المجاورة.
وعاد حوالي 1.35 مليون طالب إضافي - في الصف الأول من المدرسة الإعدادية والصفين الخامس والسادس من المدرسة المتوسطة - إلى حجرات الدرس في الجولة النهائية من خطة إعادة فتح الحكومة المكونة من أربع مراحل ، والتي بدأت مع طلاب السنة النهائية في المدارس الثانوية في 20 مايو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/.
وقد أدى ذلك إلى إعادة 5.95 مليون طالب دون مستوى التعليم العالي إلى المدرسة ، بالإضافة إلى الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل بدء الدراسة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
إلا أن الثلث أو الثلثين منهم من المقرر أن يحضروا بالفعل الفصول الدراسية ، مع قيام المدارس بمزج جداول الفصول الشخصية والتعلم عن بعد بسبب المساحة المحدودة للحفاظ على مسافة بين الطلاب.
وقد بدأت كوريا الجنوبية في إعادة فتح المدارس بعد أسابيع من تحويل الدولة لحملتها للتباعد الاجتماعي إلى ما تسميه مشروع "الحجر في الحياة اليومية" الذي يهدف إلى مساعدة الناس على العودة ببطء إلى الحياة بموجب قواعد مخففة.
ويأتي الاستئناف الكامل للفصول على خلفية استمرار المخاوف من الفيروسات في منطقة العاصمة سول .

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فتح المدارس سول كوريا الجنوبية

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