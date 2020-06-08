روسيا: إجراء أكثر من 13 مليون اختبار للكشف عن كورونا

موسكو - أ ش أ

أعلنت هيئة حماية المستهلك في روسيا عن إجراء أكثر من 13 مليون اختبار في البلاد للكشف عن الإصابة بفيروس " كورونا" المستجد.

وذكر المكتب الصحفي للهيئة الروسية اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 13 مليون فحص للكشف عن فيروس " كورونا" في عموم روسيا منذ بداية انتشار الوباء وحتى الآن،مضيفا إجراء 294 ألف اختبار خلال اليوم الماضي فقط.

يُذكر أن رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت في وقت سابق أن إجراء اختبارت الفيروس التاجي بشكل دائم ليست ضرورية، ولكن البرلماني الروسي بمجلس الدوما ، الطبيب النفسي، بوريس مينديليفيتش أكد في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء هذه الاختبارات على نطاق واسع في روسيا.