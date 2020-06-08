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الكويت تستعد لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفتح المساجد بعد إغلاق بسبب كورونا

11:53 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الكويت تستعد لإعادة تشغيل الرحلات التجارية وفتح المساجد بعد إغلاق بسبب كورونا

فيروس كورونا في الكويت

الكويت- (بي بي سي):

أعلنت الكويت عن خطة لتشغیل الرحلات التجاریة من وإلى مطار الكویت الدولي دون تحديد موعد نهائي لتنفيذ الخطة .

و ستكون هذه الخطة على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى بنسبة 30 في المئة والثانية 60 في المئة وصولا إلى التشغیل الكامل في المرحلة الثالثة والأخیرة.

كما سيتم الالتزام بالإجراءات الوقائیة والاحترازیة الصادرة من السلطات الصحیة وتطبیقھا على المسافرین في ظل ظروف انتشار فیروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تستعد البلاد لفتح المساجد في بعض المناطق لأداء صلاة الجماعة يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد إغلاق استمر نحو ثلاثة أشهر لمكافحة فيروس كورونا.

وستقام صلاة الجمعة بالمسجد الكبیر للعاملین فیه فقط على أن تبث عبر التلفزیون.

وكان قد تم الاستعداد لهذه الخطوة بتعقيم المساجد ”في المناطق النموذجیة“ من قبل وزارة الدفاع لتوفیر الأجواء الصحیة والحد من انتشار فیروس كورونا وفقا للاشتراطات الصحیة.

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