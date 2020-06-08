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الشرطة الهندية: مقتل أربعة إرهابيين في اشتباك بكشمير

10:37 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الشرطة الهندية: مقتل أربعة إرهابيين في اشتباك بكشمير

الشرطة الهندية

سريناجار- (د ب ا):
أعلنت الشرطة الهندية اليوم الاثنين مقتل أربعة إرهابيين في اشتباك مع القوات الأمنية في منطقة شوبيان بالجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.
ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن مسؤول بالشرطة القول إن القوات الأمنية قامت بعملية تطويق وبحث في منطقة بينجورا في شوبيان هذا الصباح بعد تلقى معلومات تفيد بتواجد إرهابيين بالمنطقة.
وأضاف أن العملية تحولت لاشتباك عقب أن فتح الارهابيون النار على أفراد الشرطة، الذين تبادلوا إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين.
ولم تكشف الشرطة عن هوية الارهابيين أو الجماعة التي ينتمون لها.
ويشار إلى أن هذا ثاني اشتباك تشهده منطقة شوبيان خلال الـ24 ساعة الماضية.
فقدت شهدت المنطقة أمس الأحد اشتباكا مع القوات الأمنية، أسفر عن مقتل خمسة من إرهابي حركة حزب المجاهدين.

الشرطة الهندية سريناجار كشمير

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