أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

اعادة فتح العاصمة الإندونيسية جزئيا بعد الإغلاق بسبب كورونا

06:37 ص الإثنين 08 يونيو 2020
اعادة فتح العاصمة الإندونيسية جزئيا بعد الإغلاق بسبب كورونا

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين إعادة فتح العاصمة جاكرتا، وهي المدينة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في اندونيسيا، جزئياً بعد شهرين من الإغلاق الجزئي حيث تستعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان لإعادة فتح اقتصادها تدريجياً.

وتخضع المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، بإجمالي 30 مليون نسمة في منطقة العاصمة الكبرى، لقيود اجتماعية واسعة النطاق منذ 10 أبريل.

وسجلت جاكرتا، أول مدينة كبيرة تفرض إغلاقًا جزئيًا في البلاد، أكثر من 8033 حالة مؤكدة و529 حالة وفاة. وعلى صعيد البلاد، تم تسجيل 31186 إصابة و1851 حالة وفاة.

إندونيسيا الإغلاق الجزئي فيروس كورونا جاكرتا

الخبر التالى:

الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة تقترب من مليونين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7055609

    عدد المصابين

  • 3446874

    عدد المتعافين

  • 403755

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجيش الليبي يدمر سرية مدفعية تركية وحافلة متجهة إلى سرت