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تقارير: أعضاء بمجلس مدينة مينيابوليس يدعمون حل شرطة المدينة

05:19 ص الإثنين 08 يونيو 2020
تقارير: أعضاء بمجلس مدينة مينيابوليس يدعمون حل شرطة المدينة

ارشيفية

واشنطن - (د ب أ):
أعرب 9 من بين أعضاء مجلس مدينة مينيابوليس البالغ عددهم 12 عضوا عن دعمهم لإحلال وتجديد إدارة شرطة المدينة، وفقا لتقارير وسائل الإعلام يوم الأحد.

وأفادت محطة تليفزيون "كيه تي إس بي" المحلية أن أعضاء مجلس المدينة بمن فيهم رئيسة مجلس المدينة ليزا بندر ونائبتها أندريا جينكينز أعلنوا فى تجمع حاشد بعد ظهر اليوم عن عزمهم إنهاء عمل إدارة شرطة مينيابوليس.

وقالوا إنهم يتصورون تحويل الأموال المخصصة للشرطة نحو نموذج مجتمعي للسلامة العامة.

مينيابوليس إدارة شرطة احتجاجات جورج فلويد

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