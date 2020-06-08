"جيشنا.. حماة الوطن".. المسماري ينشر فيديو قبيل توقيت وقف إطلاق النار

نشر العقيد أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، فيديو جديد صباح اليوم الإثنين، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

ويستعرض الفيديو بعض عتاد الجيش الوطني الليبي من طائرات حربية وسلاح المدفعية والمشاة.

وجاء توقيت نشر الفيديو قبل ثلاث ساعات تقريبا من التوقيت الرسمي لوقف إطلاق النار في ليبيا وفق إعلان القاهرة.

ونشر المسمار قبل الفيديو رسالة صوتية يوجه خلالها التحية إلى قوات الجيش الوطني نظرا لما تم إحرازه من تقدم في العمليات العسكرية.