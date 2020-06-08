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عقيلة صالح: إعلان القاهرة أفضل الحلول للأزمة الليبية

01:25 ص الإثنين 08 يونيو 2020
عقيلة صالح: إعلان القاهرة أفضل الحلول للأزمة الليبية

عقيلة صالح

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، مساء الأحد، إن إعلان القاهرة نتيحة تتويج مشاورات دولية وعربية، مؤكدا أنه أفضل الحلول المطروحة.

وتابع صالح، في تصريحات للعربية، أن رفض مبادرة مصر للسلام في ليبيا، يزيد من تعقيد المشهد ويؤدي لاستمرار المعارك، مؤكدا أن الجيش الوطني الليبي سيرد على أي تهديد.

وأضاف أن المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق هو المستفيد من الوضع الراهن.

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة، عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.

عقيلة صالح الأزمة الليبية مبادرة مصر للسلام القاهرة

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