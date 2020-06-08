عملت في تركيا وتتحدث العربية.. من هي سفيرة إسرائيل الجديدة بمصر؟

كتب - محمد عطايا:

صادقت حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد على تعيين أميرة أورون سفيرة لتل أبيب لدى القاهرة، خلفًا لدافيد جوفرين.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فقد تأخر تعيين أورون نحو عامين، وهي تصبح بذلك أول امرأة تتولى منصب سفير لدولة الاحتلال في مصر.

وذكر الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية، أن وزير خارجية دولة الاحتلال غابي أشكنازي، رحب بالتعيين، قائلا إن " أميرة دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي".



من هي أميرة أورون؟

قالت السفارة الإسرائيلية، إن أميرة تتحدث العربية، وعملت بالسلك الدبلوماسي لفترة طويلة، ولها خبرة طويلة.

وأضافت السفارة، أنا السفيرة أميرة تخرجت بدرجة الماجستير من الجامعة العبرية في القدس.

وهي أول امرأة تشغل منصب سفير إسرائيل لدى مصر، منذ توقيع معاهدة "كامب ديفيد" عام 1979، وكان أول سفير لإسرائيل في القاهرة هو إلياهو بن أليسار.

وتعتبر أورون ثاني سيدة إسرائيلية تتولى منصب سفير في بلد عربي بعد عينات شلاين، التي كانت سفيرة لدى الأردن.

واستعرضت السفارة المناصب التي شغلتها أورون والتي كان منها مسؤولة الدائرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط والسفير المفوض في أنقرة بالإضافة إلى أنها تقلدت مناصب في وزارة الخارجية بدولة الاحتلال.

كما أنها شغلت منصب مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في وزارة الخارجية بدولة الاحتلال الإسرائيلي.