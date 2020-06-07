موريتانيا تسجل 102 إصابة جديدة بكورونا
نواكشوط - ( د ب ا )
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الأحد ، تسجيل 102 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 1048 مصابا.
وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 55 وفاة.
في غضون ذلك سجلت 4 حالات تعافي ، ما يرفع حالات الشفاء إلى 108حالة شفاء
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