حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز مليوني حالة

وكالات:

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء كورونا المستجد حاجز ١١٢ ألف حالة، فيما تجاوزت الإصابات مليوني حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد حسب موقع "وورلد أو ميترو" للإحصائيات 2000022 إصابة، بينها 112320 وفاة، ما يعادل 5.62% من الحصيلة الإجمالية للحالات المصابة، فيما بلغت حالات الشفاء 755352 بواقع 37.78%.

من جانبها، ذكرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إحصائية جديدة نشرتها اليوم وتعكس البيانات التي تم جمعها حتى الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش لـ6 يونيو، أن حصيلة الإصابات بلغت 1920904 حالات، بينها 109901 وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية بأن الارتفاع اليومي للإصابات وصل إلى 29214 في ارتفاع طفيف مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في بيانات 5 يونيو 29034 حالة.

وذكرت أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 709 حالات، مقابل 1128 في إحصائية 5 يونيو.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، أن مؤشر الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا يشهد تراجعا في كل أنحاء الولايات المتحدة.