فرنسا تسجل أدنى معدل يومي لوفيات كورونا منذ منتصف مارس

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا، 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى معدل يومي لوفيات كورونا في فرنسا منذ منتصف مارس الماضي.

وأوضحت إحصائيات الحكومة اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور الرعاية، وصل منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 29 ألف و155 حالة.

ولم يتدن المعدل اليومي عن هذه القيمة سوى في الرابع عشر من مارس الماضي، عندما وصل إلى 12 حالة وفاة وذلك قبل بدء القيود الصارمة على التجول والتي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من ذلك الشهر.

ولم يعد يتم الإعلان عن الوفيات في دور الرعاية في الوقت الراهن بشكل يومي، وغالبا ما تكون الأعداد المعلن عنها في العطلة الأسبوعية أقل منها على مدار الأسبوع بسبب البلاغات التي تتم في وقت لاحق.

كانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس الجمعة اعتزامها عدم نشر أعداد الوفيات في العطلة الأسبوعية عبر بيان صحفي، وقالت إنها ستحدث الإحصائية على صفحتها.

كانت المرحلة الثانية من تخفيف قيود كورونا في فرنسا بدأت مطلع يونيو الجاري، وقد شملت هذه المرحلة فتح المطاعم.