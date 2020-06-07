أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

فرنسا تسجل أدنى معدل يومي لوفيات كورونا منذ منتصف مارس

09:31 م الأحد 07 يونيو 2020
فرنسا تسجل أدنى معدل يومي لوفيات كورونا منذ منتصف مارس

السلطات الصحية في فرنسا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا، 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى معدل يومي لوفيات كورونا في فرنسا منذ منتصف مارس الماضي.

وأوضحت إحصائيات الحكومة اليوم الأحد، أن إجمالي عدد وفيات كورونا في المستشفيات ودور الرعاية، وصل منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 29 ألف و155 حالة.

ولم يتدن المعدل اليومي عن هذه القيمة سوى في الرابع عشر من مارس الماضي، عندما وصل إلى 12 حالة وفاة وذلك قبل بدء القيود الصارمة على التجول والتي دخلت حيز التنفيذ في السابع عشر من ذلك الشهر.

ولم يعد يتم الإعلان عن الوفيات في دور الرعاية في الوقت الراهن بشكل يومي، وغالبا ما تكون الأعداد المعلن عنها في العطلة الأسبوعية أقل منها على مدار الأسبوع بسبب البلاغات التي تتم في وقت لاحق.

كانت وزارة الصحة أعلنت أول أمس الجمعة اعتزامها عدم نشر أعداد الوفيات في العطلة الأسبوعية عبر بيان صحفي، وقالت إنها ستحدث الإحصائية على صفحتها.

كانت المرحلة الثانية من تخفيف قيود كورونا في فرنسا بدأت مطلع يونيو الجاري، وقد شملت هذه المرحلة فتح المطاعم.

فرنسا باريس فيروس كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

متظاهرون في بريطانيا يسقطون تمثالا لأحد أبرز تجار الرقيق في تاريخ البلاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة