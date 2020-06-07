تراجع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بكورونا في إيطاليا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مقارنة بـ 270 حالة أمس.

وبلغ عدد الوفيات اليوم 53 حالة، مقارنة بـ 72 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 33 ألفا و899 حالة منذ بداية الجائحة في أواخر فبراير، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

وارتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 234 ألفا و998 حالة، وتعافى 165 ألفا و837 حالة.