أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تراجع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بكورونا في إيطاليا

09:26 م الأحد 07 يونيو 2020
تراجع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بكورونا في إيطاليا

تراجع حالات الإصابة والوفاة الجديدة بكورونا في إيط

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، مقارنة بـ 270 حالة أمس.
وبلغ عدد الوفيات اليوم 53 حالة، مقارنة بـ 72 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 33 ألفا و899 حالة منذ بداية الجائحة في أواخر فبراير، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وارتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 234 ألفا و998 حالة، وتعافى 165 ألفا و837 حالة.

وفيات كورونا فيروس كورونا إيطاليا

الخبر التالى:

فرنسا تسجل أدنى معدل يومي لوفيات كورونا منذ منتصف مارس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة