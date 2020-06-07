مسلحون يقتلون 43 شخصا بينهم أطفال في مالي
باماكو - (د ب أ)
قتل مهاجمون مسلحون في مالي الواقعة بغربي أفريقيا، 43 شخصا بينهم أطفال، في غارات على قريتين، وفقا لبيان حكومي اليوم الأحد.
وقال مسؤولون في مالي إن مهاجمين مجهولين استهدفوا قريتي نياجاساديو وبينداما القريبتين من بلدة موبتي، كما أضرموا النيران في العديد من المنازل. وقال شهود عيان إن المهاجمين كانوا يرتدون زيا موحدا.
وتنشط جماعات مسلحة عدة في الدولة التي يمزقها الصراع، وكذلك في دول أخرى بمنطقة الساحل الواقعة بين الصحراء الكبرى والسودان. ودان البعض بالولاء لتنظيمات إرهابية مثل تنظيم الدولة والقاعدة.
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