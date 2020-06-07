الشرطة العراقية تدعو المتظاهرين في النجف إلى ضبط النفس

بغداد - ( د ب ا )

دعت قوات الشرطة العراقية، اليوم الأحد، جميع المتظاهرين السلميين إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين في محافظة النجف 180 كم جنوبي بغداد.

وقالت مديرية شرطة النجف في بيان صحفي "إن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة لحماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتوفير الأجواء الآمنة للتظاهر وتدعو إلى ابعاد من يحاول أن يخرج التظاهرات عن سلميتها وأن مطالبكم المشروعة محل اهتمام الجميع ونكرر دعوتنا للتعاون معنا والحفاظ على حقوقهم المكفولة دستوريا ".

وبحسب متظاهرين، فإن رقعة المظاهرات الاحتجاجية اتسعت في محافظة النجف وأن القوات الأمنية تستخدم قنابل الدخان لتفريقها، مما تتسبب في أضرار بعدد من سيارات المواطنين وإحراق جزء من دائرة الجنسية والجوازات بالمحافظة.

ويطالب المتظاهرون بأقالة محافظ النجف لؤي الياسري واحالة المتورطين بقتل المتظاهرين العراقيين إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم وتحسين الخدمات .