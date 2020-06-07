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السفير الألماني في ليبيا يعرب عن صدمته إزاء جرائم ميليشيات الوفاق في ترهونة

08:27 م الأحد 07 يونيو 2020
السفير الألماني في ليبيا يعرب عن صدمته إزاء جرائم ميليشيات الوفاق في ترهونة

أرشيفية

وكالات:

أكد سفير برلين في ليبيا، أوليفر أوكزا، أنه يشعر بصدمة بسبب التقارير التي تتحدث عن انتهاكات وجرائم ترتكبها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق في مدينة ترهونة، عقب دخول تلك الميليشيات المدينة.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال أوكزا، إن هناك تقارير عن عمليات قتل خارج إطار القضاء، مضيفا أنه يضم صوته إلى الأصوات التي تطالب بإجراء التحقيق في الأحداث.

وأبدى السفير الألماني قلقه إزاء التقارير الواردة عن عمليات انتقام ونهب، ودعا من وصفهم بـ"القادة" إلى ضبط النفس.

ويأتي تنبيه السفير الألماني، وسط مخاوف حقوقية متزايدة من ممارسات الميليشيات الموالية لحكومة السراج، عقب دخولها إلى مدينة ترهونة بدعم من تركيا.

وفي المنحى نفسه، دعت البعثة الأممية إلى ليبيا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، إن ميليشيات مدعومة من أنقرة تمارس عمليات تخريب ونهب داخل مدينة ترهونة.

أوليفر أوكزا ميليشيات الوفاق ترهونة

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