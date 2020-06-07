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المسماري: أردوغان يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا

08:23 م الأحد 07 يونيو 2020
المسماري: أردوغان يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الليبي.

وأضاف المسماري، في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أنه في حال عدم التزام الطرف الآخر (تركيا والوفاق) بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين، سيرد الجيش الوطني بشكل قوي.

وتابع: "جميع مبادرات وقف إطلاق النار التي قمنا بإعلانها استغلتها تركيا والميليشيات لنقل السلاح والمرتزقة".

وأردف: "تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية".

وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.

وأعربت دول عربية وغربية عدة عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.

الإرهاب ليبيا الجيش الليبي أردوغان المسماري

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