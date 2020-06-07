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الآلاف يتظاهرون في بروكسل ضد عنف الشرطة

08:01 م الأحد 07 يونيو 2020
الآلاف يتظاهرون في بروكسل ضد عنف الشرطة

شرطة بلجيكا

بروكسل - (د ب أ)

تجمهر الآلاف في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأحد، للاحتجاج على عنف الشرطة والعنصرية في أعقاب وفاة جورج فلوريد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي على أيدي الشرطة في الولايات المتحدة.

وشارك عشرة آلاف شخص في المظاهرة غير المصرح بها رسميا، والتي جرت أمام مجمع المحاكم الشهير بالمدينة والمعروف باسم "قصر العدل"، حسبما قال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في تقدير أولي لعدد المتظاهرين. وقال إيلس فان دي كير إنه مع مرور أربع ساعات للاحتجاج، لم تجر أي حالات اعتقال.

وارتدى معظم المحتجين أقنعة وجه للوقاية من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن الحشود الضخمة، جعلت من المتعذر الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

والمشاركون، الذين تفاوتت أعمارهم وخلفياتهم العرقية، وارتدى الكثير منهم لباسا أسود، رفعوا لافتات كتب عليها "حياة السود مهمة"، أو حاولوا لفت الانتباه إلى قضية بلجيكي تتشابه مع قضية فلويد وهي وفاة عادل سي 19 عاما، خلال احتكاك مع الشرطة في أبريل.

شرطة بلجيكا بروكسل عنف الشرطة إيلس فان دي جورج فلوريد

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