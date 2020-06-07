تركيا تعلن التخطيط لتوسيع تعاونها مع حكومة الوفاق الليبية

وكالات:

أعلنت الرئاسة التركية أن البلاد تخطط لتوسيع تعاونها مع حكومة الوفاق في ليبيا بصفقات جديدة في قطاعي الطاقة وإعادة الإعمار، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

كانت تركيا دعمت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق الليبية بالسلاح والمرتزقة، الأمر الذي قوبل بالاستياء الدولي.

في المقابل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، مبادرة ليبية ليبية لحل الأزمة الراهنة، بالطرق السياسية، والتي حظيت بترحيب عربي ودولي.