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بلومبرج: جونسون سيكشف عن خطط لإعادة بناء الاقتصاد البريطاني بعد كورونا

07:04 م الأحد 07 يونيو 2020
بلومبرج: جونسون سيكشف عن خطط لإعادة بناء الاقتصاد البريطاني بعد كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيكشف عن خطط لإعادة بناء الاقتصاد البريطاني بعد أزمة فيروس كورونا، في محاولة لوقف تهاوي الدعم لاستجابة حكومته للأزمة.
وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب جونسون أن رئيس الوزراء سيدلي بخطاب في وقت لاحق من الشهر الجاري يعلن فيه التزامه بالإسراع من وتيرة الإنفاق على الطرق والمستشفيات والبحث.
جاء ذلك بعد أن أظهرت 3 استطلاعات رأي نشرت أمس السبت أن الثقة العامة في إدارته تتراجع وأن الفجوة تضيق بين حزب المحافظين الذي يتزعمه وحزب المعارضة الرئيسي، حزب العمال.
وتتجه المملكة المتحدة، التي تجاوزت حصيلة وفيات كورونا لديها 40 ألف شخص يوم الجمعة، نحو رفع القيود، في الوقت الذي يقاوم فيه جونسون ادعاءات بأنه إدارته لم تحسن الاستجابة للجائحة بالإشارة إلى عدم الاستعداد الجيد والتحرك ببطء نحو إغلاق البلاد.

بوريس جونسون بريطانيا فيروس كورونا اقتصاد بريطانيا

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