بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: الحل السياسي للأزمة بالبلاد لايزال في متناول اليد

طرابلس - (د ب ا)

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة لايزال في متناول اليد، وأنهاعلى أهبة الاستعداد لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها.

وذكرت البعثة في بيان اليوم الأحد، عبر موقعها الرسمي أنه من البوادر المشجعة على العودة للحوار هي الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 .

ورحب البيان بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.

ودعا إلى الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى إتفاق دائم لوقف إطلاق النار ويجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.

وتابع أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لاتزال تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف في ليبيا حيث أدت التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية.