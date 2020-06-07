العراق: تسجيل 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن تماثل٢٨٢ حالة للشفاء ووفاة ٢٨اخرين بفيروس كورونا المستجد في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الوطنية العراقية للانباءنينا " انه تم فحص (٨٦٠٩) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٣٠٣٠٥٣)".

واضافت:" ان مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٢٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٢٦٥، الكرخ: ٢٤٣، مدينة الطب: ٩٧، النجف: ٢٨، البصرة: ١٢١، السليمانية: ٩١، اربيل: ٣٩، دهوك: ٣، كربلاء: ٢٨، واسط: ٩٧، كركوك: ٣، ديالى: ١بابل: ٤٣، ميسان: ٣٩، الديوانية: ٤٠، ذي قار: ٦٨، المثنى: ١٢، صلاح الدين: ٢٥، الانبار: ٢٢، نينوى: ٣".

وأشارت الى:" تماثل ٢٨٢ حالة للشفاء ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٨٩، الكرخ: ٤٠، مدينة الطب: ٨، النجف: ٢، البصرة: ١٥، كربلاء: ١، ديالى: ١، واسط: ٢، نينوى: ٢٠، ميسان: ٤".

وتابعت:" ان مجموع الوفيات بلغ ٢٨ حالة في بغداد/ الرصافة: ٩، الكرخ: ٥، مدينة الطب: ٢، النجف: ١، السليمانية: ٥، كركوك: ١، واسط: ١، الديوانية: ١، البصرة: ١، ميسان: ١، بابل: ١".

واكدت الوزارة:" ان مجموع الإصابات : ١٢٣٦٦، في حين بلغ مجموع حالات الشفاء: ٥١٨٦، والراقدين الكلي: ٦٨٣٤، الراقدين في العناية المركزة: ٦٩، مجموع الوفيات: ٣٤٦".