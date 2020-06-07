مفوض أوروبي: حزمة التحفيز الألمانية ستساعد أوروبا برمتها

بروكسل - (د ب أ)

أشاد باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للاقتصاد، بحزمة الحكومة الألمانية لتحفيز الاقتصاد.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال السياسي الإيطالي إن " الحزمة التي أعدتها الحكومة الألمانية، تثبت شجاعة سياسية"، مشيرا إلى أن أوروبا برمتها ستستفيد من هذه الحزمة.

وأوضح جينتيلوني أن " الاقتصاد الأوروبي لن يتعافى بدون معاودة الاقتصاد الألماني إلى النمو بشكل ملحوظ، وبالعكس، ولذلك فإن هذه الحزمة ستساعد أوروبا برمتها كما ستساعد حزمة التحفيز الأوروبية ألمانيا أيضا".

وعن التخفيض المزمع لضريبة القيمة المضافة في إطار حزمة التحفيز الألمانية، قال جينتيلوني إن " هذا بالضبط ما نحتاجه الآن"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعزز استهلاك المستهلكين " وفي حدود ما أستطيع أن أقيمه الآن، فإن الحزمة متوافقة مع أهدافنا السياسية العليا المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي واعتماد اقتصاد أكثر صداقة للبيئة".

كان الائتلاف الحاكم في ألمانيا قد اتفق يوم الأربعاء الماضي على حزمة بقيمة 130 مليار يورو لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، ونصت الحزمة على عدة بنود من بينها تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 19 إلى 16% اعتبارا من مطلع تموز/يوليو حتى نهاية كانون أول/ديسمبر المقبلين، ومساعدة الاقتصاد على الوقوف على قدميه وتشجيع المواطنين على الإنفاق.