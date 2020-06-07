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وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعلن دعمه لبايدن في الانتخابات الرئاسية

05:46 م الأحد 07 يونيو 2020
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يعلن دعمه لبايدن في الانتخابات الرئاسية

وزير خارجة أمريكا الأسبق كولن باول

واشنطن - (د ب أ)

انتقد كولن باول الجنرال البارز ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، بشدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لما وصفه بالأكاذيب المتكررة من البيت الأبيض، وقال إنه سيصوت لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر .
وقال باول، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري اليوم الأحد إن ترامب "ينجرف" بعيدا عن الدستور وأصبح "خطرا على ديمقراطيتنا، خطرا على بلادنا".
وحث باول المواطنين الأمريكيين على عدم التصويت بناء على الاقتصاد، وهي نقطة قوة نسبية لترامب، ولكن على المصلحة الإجمالية للبلاد.
وعلى الرغم من أن باول، الذي خدم في البيت الأبيض لمدة ثلاث ولايات مع الجمهوريين، لم يصوت في انتخابات 2016 لصالح ترامب، إلا أن انتقاداته للرئيس الحالي أصبحت أكثر حدة، حيث اتهم ترامب بالسعي لتقسيم الأمة .
وأضاف باول لشبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية "إنه يكذب بشأن أمور ويفلت بفعلته لأن الناس لن يحاسبوه "، معربا عن شعوره بتفاقم المشكلة بسبب الجمهوريين في الكونجرس الذين تجاهلوا فى الغالب سلوك الرئيس

كولن باول دونالد ترامب جو بايدن

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