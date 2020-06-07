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وزير أمريكي سابق يفتح النار على ترامب: "يكذب طوال الوقت"

04:29 م الأحد 07 يونيو 2020
وزير أمريكي سابق يفتح النار على ترامب: "يكذب طوال الوقت"

وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول

وكالات:

فتح وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول النار على الرئيس دونالد ترامب، وقال إنه لا يعتقد أنه يجب إعادة انتخابه لأنه "يكذب طوال الوقت".

وجاء تعليقات باول بعد اصطف المتظاهرون في الشوارع بالقرب من البيت الأبيض يوم السبت، تنديدًا بتعامل ترامب مع وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد وأمريكيين سود آخرين، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن"، الأحد.

وقال باول: "أعتقد أنه (ترامب) لم يكن رئيسًا فعالًا. إنه يكذب طوال الوقت".

وتابع: "بدأ (ترامب) يكذب منذ يوم تنصيبه عندما ثار جدل حول حجم الحشد وقتذاك. الناس يكتبون كتبًا عن الشيء المفضل لديه في الكذب. ولا أعتقد أن هذا يصب في مصلحتنا".

كولين باول دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض جورج فلويد

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