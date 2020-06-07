تسجيل 79 إصابة في السنغال بكورونا
دكار- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة السنغالية اليوم الأحد تسجيل 79 إصابة جديدة في السنغال بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت الإذاعة السنغالية نقلا عن بيان لوزارة الصحة السنغالية أنه بعد إجراء 1266 فحصا تم تسجيل 79 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأضافت أن العدد الاجمالي للمصابين منذ ظهور الوباء في السنغال يوم الثاني من مارس بلغ 4327 شخصا تعافي منهم 2588 شخصا ويوجد 1960 مصابا في المشافي.
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