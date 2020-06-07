الرياض وواشنطن تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الرياض – (أ ش أ):

بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى السعودية جون أبي زيد سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بمكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي بالرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ منها تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.