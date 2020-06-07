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نيويورك ترفع حظر التجول بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية

04:02 م الأحد 07 يونيو 2020
نيويورك ترفع حظر التجول بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية

الاحتجاجات السلمية في نيويورك

نيويور- (د ب أ):

سترفع نيويورك حظر التجول، الذي تم فرضه في مختلف أنحاء المدينة لتهدئة الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب مقتل جورج فلويد، بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية بشكل كبير، طبقا لما ذكره عمدة المدينة اليوم الأحد.

وقال بيل دي بلاسيو في تغريدة عبر تويتر: "مدينة نيويورك: إننا نرفع حظر التجوال، وسيصبح ذلك ساريا على الفور . أمس والليلة الماضية رأينا أفضل ما في مدينتنا".

وكانت مدينتا لوس انجليس وواشنطن، اللتان شهدتا مظاهرات تخللتها أعمال عنف أوائل الأسبوع الماضي، قد ألغتا بالفعل حظر التجوال بهما. وحذت معظم المدن حذوهما.

وفرضت نيويورك حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء أمس، وكان سيستمر حتى اليوم الأحد.

وبينما تحدى الكثير من المتظاهرين حظر التجوال الليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة نيويورك سمحت باستمرار المظاهرات وأنه لم تحدث أي مواجهات عنيفة أو اعتقالات جماعية.

نيويورك حظر التجول الاحتجاجات السلمية مقتل جورج فلويد

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