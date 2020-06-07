نيويورك ترفع حظر التجول بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية
نيويور- (د ب أ):
سترفع نيويورك حظر التجول، الذي تم فرضه في مختلف أنحاء المدينة لتهدئة الاضطرابات التي اندلعت في أعقاب مقتل جورج فلويد، بعد ليلة من الاحتجاجات السلمية بشكل كبير، طبقا لما ذكره عمدة المدينة اليوم الأحد.
وقال بيل دي بلاسيو في تغريدة عبر تويتر: "مدينة نيويورك: إننا نرفع حظر التجوال، وسيصبح ذلك ساريا على الفور . أمس والليلة الماضية رأينا أفضل ما في مدينتنا".
وكانت مدينتا لوس انجليس وواشنطن، اللتان شهدتا مظاهرات تخللتها أعمال عنف أوائل الأسبوع الماضي، قد ألغتا بالفعل حظر التجوال بهما. وحذت معظم المدن حذوهما.
وفرضت نيويورك حظر التجوال في الساعة الثامنة مساء أمس، وكان سيستمر حتى اليوم الأحد.
وبينما تحدى الكثير من المتظاهرين حظر التجوال الليلة الماضية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة نيويورك سمحت باستمرار المظاهرات وأنه لم تحدث أي مواجهات عنيفة أو اعتقالات جماعية.
الخبر التالى:الرياض وواشنطن تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
32612
عدد المصابين
-
8535
عدد المتعافين
-
1198
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6962467
عدد المصابين
-
3402697
عدد المتعافين
-
401542
عدد الوفيات
إعلان