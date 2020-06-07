قطر تسجل 3 وفيات و1595 إصابة جديدة بكورونا

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الأحد، سجيل ثلاث حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى54 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1595 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 68,790 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1811 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 44338 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4142 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 255533.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.