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المسماري: هناك دول خذلت القوات المسلحة الليبية

02:26 م الأحد 07 يونيو 2020
المسماري: هناك دول خذلت القوات المسلحة الليبية

اللواء أحمد المسماري

وكالات:

قال المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، أحمد المسماري، في حديثة مع قناة الحدث، إن هناك دولا "خذلت" القوات المسلحة.

وعلق المسماري عن انسحاب قوات القيادة العامة من ترهونة، وقال إن قوات حكومة الوفاق لم تأخذ ترهونة "بقوة السلاح أو بالتفوق العسكري ولكن هناك دول خذلت القوات المسلحة"، مشيرا إلى أن هذه الدول كانت تعتبر نفسها ضامنا لوقوف الأمور عند الكيلو 60 لتبدأ مفاوضات (5+5).

وأوضح المسماري أن قيادة "الجيش الوطني الليبي"، قررت تغيير استراتيجتها بعد التدخل التركي، الذي باتت تستخدم فيه مختلف أنواع الأسلحة.

وقال المتحدث إن "الجيش الوطني" صد هجوما أمس السبت على مدينة سرت، وأسقط 3 طائرات تركية مسيرة.

وأشار إلى أن الهجوم الذي شنته قوات حكومة الوفاق شاركت فيه قوات تركية خاصة.

اللواء أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي القوات المسلحة الليبية

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