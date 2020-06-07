672 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا وارتفاع الإجمالي إلى 31 ألفا و186
جاكرتا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الأحد تسجيل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 31 ألفا و186 حالة.
وقال المسئول بالوزارة أحمد يوريانتو - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس؛ لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 1851 حالة.. بينما تم شفاء 10 آلاف و498 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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