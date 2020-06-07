انتكاسة يابانية جديدة.. أبحاث "عقار كورونا" قد تمتد حتى يوليو

وكالات:

أعلنت شركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية، الأحد، أن أبحاثها على عقار أفيجان كعلاج محتمل لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المُستجد ربما تمتد حتى يوليو المقبل، وذلك في انتكاسة أخرى لمساعي الشركة لإنتاج لقاح.

وقال متحدث باسم فوجي فيلم: "هناك احتمال أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك ردًا على تقرير لصحيفة نيكي الاقتصادية أفاد بأن الموافقة على ذلك العقار قد تتأجل حتى يوليو أو لما بعده بسبب نقص المرضى الذين يتعين إجراء تجارب عليهم، وفق رويترز.

وبعدما فقدت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الأمل في الحصول على موافقة على العقار بنهاية مايو، كان الهدف هو إكمال التجارب السريرية هذا الشهر.

غير أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من الحصول على 70 بالمائة من المرضى اللازمين للتجارب، ولأن الحصول على النتائج يستغرق 28 يومًا، فسوف تستمر العملية حتى يوليو تموز على أقرب تقدير.

وقال المتحدث إن الشركة اليابانية لا تعلن عن التفاصيل المتعلقة بالتجارب السريرية لكنها زادت عدد المؤسسات الطبية التي تتعاون في تلك التجارب، مُضيفًا: "نأمل أن ننتهي من التجارب السريرية في أسرع وقت ممكن".

وتسابق شركات الأدوية في أنحاء العالم الزمن لإنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أصاب زهاء 7 ملايين على مستوى العالم، في حين أودى بحياة 400 ألف تقريبًا.