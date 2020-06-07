رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أن بلاده نجحت في احتواء كورونا

بوتراجايا – (أ ش أ):

صرح رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين ، بأن بلاده قد حدت بشكل فعال من انتشارفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأنها تدخل الآن مرحلة التعافي ، بفضل العمل الشاق الذي تقوم به الخطوط الأمامية وتعاون المواطنين والالتزام بالتوجيهات الصادرة.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي - في تصريح بثته وكالة أنباء "برناما " الماليزية اليوم الأحد أنه بصرف النظر عن ذلك ، فإن القدرة الطبية والصحية العامة للبلاد قد وصلت إلى مستوى أكثر إقناعا ، مما يدل على أن ماليزيا احتوت انتشار الفيروس "التاجي " بشكل فعال.

وأشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تفيد بأن معدل الإصابة بين السكان المحليين استمر في الانخفاض ، وهو تحت السيطرة ، وأن معظم الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرًا كانت "من الخارج " وأخرى تشمل مهاجرين "غير شرعيين " في مراكز احتجاز المهاجرين.

وأعرب عن امتنانه لأن العمل السريع لخط المواجهة نجح في كبح انتشار (كوفيد - 19 ) بين السجناء في مراكز الهجرة ، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.

وقال إن أمر مراقبة الحركة "المشروطة " سيتم استبداله بأمر مراقبة حركة الاسترداد من 10 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس القادم ، والذي سيشهد مزيدًا من تخفيف القيود.