رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أن بلاده نجحت في احتواء كورونا
بوتراجايا – (أ ش أ):
صرح رئيس وزراء ماليزيا محي الدين ياسين ، بأن بلاده قد حدت بشكل فعال من انتشارفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وأنها تدخل الآن مرحلة التعافي ، بفضل العمل الشاق الذي تقوم به الخطوط الأمامية وتعاون المواطنين والالتزام بالتوجيهات الصادرة.
وأضاف رئيس الوزراء الماليزي - في تصريح بثته وكالة أنباء "برناما " الماليزية اليوم الأحد أنه بصرف النظر عن ذلك ، فإن القدرة الطبية والصحية العامة للبلاد قد وصلت إلى مستوى أكثر إقناعا ، مما يدل على أن ماليزيا احتوت انتشار الفيروس "التاجي " بشكل فعال.
وأشار إلى أن إحصاءات وزارة الصحة تفيد بأن معدل الإصابة بين السكان المحليين استمر في الانخفاض ، وهو تحت السيطرة ، وأن معظم الحالات التي تم الكشف عنها مؤخرًا كانت "من الخارج " وأخرى تشمل مهاجرين "غير شرعيين " في مراكز احتجاز المهاجرين.
وأعرب عن امتنانه لأن العمل السريع لخط المواجهة نجح في كبح انتشار (كوفيد - 19 ) بين السجناء في مراكز الهجرة ، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.
وقال إن أمر مراقبة الحركة "المشروطة " سيتم استبداله بأمر مراقبة حركة الاسترداد من 10 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس القادم ، والذي سيشهد مزيدًا من تخفيف القيود.
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