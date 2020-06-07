أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

التحرير الفلسطينية: تصريحات حماس ضد المنظمة محاولة لإرباك الموقف الداخلي

12:55 م الأحد 07 يونيو 2020
التحرير الفلسطينية: تصريحات حماس ضد المنظمة محاولة لإرباك الموقف الداخلي

الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير ا

رام الله – (أ ش أ):

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن أسفه من تصريحات قادة حماس التي تشكك بتمثيل منظمة التحرير وتتحدث عن بدائل لها، مبينا أن هذه التصريحات جاءت في ظرف اتخذت فيه القيادة موقفا لاقى إجماعا وطنيا، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة لإرباك الموقف الداخلي الفلسطيني وتكريس الانقسام.

وقال أبو يوسف- حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد- إن "المنظمة هي قاعدة النضال الوطني وستبقى رغم كل المؤامرات الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وشدد على أن كل المحاولات التي جرت سابقا لتهميش منظمة التحرير وخلق بدائل لها فشلت على صخرة صمود "شعبنا" وتمسكه بها.

هذا المحتوى من

منظمة التحرير الفلسطينية اصل أبو يوسف حماس

الخبر التالى:

رئيس وزراء ماليزيا يؤكد أن بلاده نجحت في احتواء كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان