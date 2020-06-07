التحرير الفلسطينية: تصريحات حماس ضد المنظمة محاولة لإرباك الموقف الداخلي

رام الله – (أ ش أ):

أعرب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، عن أسفه من تصريحات قادة حماس التي تشكك بتمثيل منظمة التحرير وتتحدث عن بدائل لها، مبينا أن هذه التصريحات جاءت في ظرف اتخذت فيه القيادة موقفا لاقى إجماعا وطنيا، معتبرا أن ما يجري الآن هو محاولة لإرباك الموقف الداخلي الفلسطيني وتكريس الانقسام.

وقال أبو يوسف- حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد- إن "المنظمة هي قاعدة النضال الوطني وستبقى رغم كل المؤامرات الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا".

وشدد على أن كل المحاولات التي جرت سابقا لتهميش منظمة التحرير وخلق بدائل لها فشلت على صخرة صمود "شعبنا" وتمسكه بها.