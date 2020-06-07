روسيا تسجل 134 وفاة و9 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 07 يونيو 2020

11:59 ص الأحد 07 يونيو 2020

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 134 وفاة و8984 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، فإن الحصيلة الجديدة ترفع إجمالي حصيلة الحالات المسجلة في روسيا إلى 5859 حالة وفاة و467,673 إصابة.

وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5343 شخصا، لتبلغ حصيلة حالات التعافي 226,731 حالة.