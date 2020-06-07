الصين: لا وفيات بسبب كورونا و6 إصابات جديدة بينها 5 وافدة من الخارج

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة إصابة محلية واحدة و5 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83036 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أنه تم أمس الإبلاغ عن 5 حالات جديدة بدون أعراض، ليصل إجمالي الحالات ذات الصلة التي ما زالت تحت الملاحظة الطبية إلى 236 حالة، فيما خرج 3 أشخاص من المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 78 ألفا و332 شخصا.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1105 حالات إصابة بالفيروس بينها أربع وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و45 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و443 حالة في منطقة تايوان بينها سبع وفيات، فيما خرج 1048 مريضا في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 مريضا في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و429 في منطقة تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.