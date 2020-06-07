أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة

10:45 ص الأحد 07 يونيو 2020
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة

كورونا في باكستان

إسلام آباد- (أ ش أ):

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 98 ألفًا و943 حالة.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 2002 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا

الخبر التالى:

الصين: لا وفيات بسبب كورونا و6 إصابات جديدة بينها 5 وافدة من الخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان