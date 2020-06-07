كوريا الجنوبية تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سول- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الاصابات في البلاد وحتى منتصف ليلة أمس إلى 776ر11 حالة.

وقال المركز الكوري لمكافحة الامراض والوقاية منها في بيان أصدره صباح اليوم (ونقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية) إن المعدل اليومي للمصابين بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية تخطى عتبة الـ50 حالة لليوم الثاني على التوالي متأثرا بحالات عدوى جماعية وقعت في العاصمة سول والمدن المجاورة لها.

وأشار المركز إلى أنه تم اكتشاف عدد من حالات الإصابة الجديدة في شركة "ريتش واي" المخصصة لبيع منتجاتها الصحية عبر تنظيم فعاليات جماعية في منطقة "كواناك" وحالات إصابة اخرى بين مستخدمي ملعب كرة الطاولة في منطقة "يانجتشون" في سول، مع استمرار حالات الإصابة صغيرة الحجم المرتبطة بالملاهي الليلية في حي "إتيوان" والمركز اللوجيستي في بوتشون.

وأوضح المركز أن إجمالي المتوفيين ظل عند 273 حالة بدون تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 2.34% لجميع الفئات العمرية، فى حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10,552 حالة بزيادة 21 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج 951 شخصا.