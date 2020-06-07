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موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي يصل إلى 2919

10:36 ص الأحد 07 يونيو 2020
موسكو تسجل 55 وفاة جديدة بسبب كورونا والإجمالي يصل إلى 2919

السلطات الصحية في موسكو

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 55 حالة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العاصمة "موسكو" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 2919.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو في بيان (نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية): " توفي بموسكو 55 شخصا، جرى تشخيص إصابتهم بالالتهاب الرئوي وقد ثبت إصابتهم بعدوى كورونا المستجد".

وسجلت العاصمة موسكو يوم أمس السبت 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق، بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء أمس مقابل 2643 أول أمس لتتجاوز حصيلة المتعافين في المدينة 100 ألف.

هذا المحتوى من

Asha
موسكو فيروس كورونا روسيا

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