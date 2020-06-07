أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أنجولا تستدعي الأطباء والممرضين المتقاعدين لمكافحة وباء كورونا

10:34 ص الأحد 07 يونيو 2020
أنجولا تستدعي الأطباء والممرضين المتقاعدين لمكافحة وباء كورونا

فيروس كورونا

لواندا- (أ ش أ):

قررت وزارة الصحة الأنجولية استدعاء الأطباء والممرضين المتقاعدين للمساعدة في سد العجز بالمستشفيات والمراكز الصحية التى تكافح من أجل الحد من تفشى وباء فيروس "كورونا " المستجد ( كوفيد - 19) .

وناشدت وزارة الصحة الأنجولية الأطباء والممرضين "المتقاعدين " المشاركة فى دعم العاملين فى مجال الصحة من أجل مكافحة وباء "كورونا" ، وطالبتهم بالتواجد في المواقع والمواعيد التي تحددها لهم إدارة الصحة الإقليمية.

وأوضحت الوزارة أن الذين تم استدعاؤهم سيعملون فى مواقع الحجر الصحي ، أو مراكز التحويل التى تتعامل مع المرضى المصابين بفيروس "كورونا " المستجد، وحثت الإدارات الصحية الإقليمية على تقديم المساعدات الضرورية للأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم حتى يمكنهم أداء واجباتهم بطريقة مناسبة.

وأكدت التزامها بتدبير مرتبات ومستحقات الأطباء والممرضين الذين تم استدعاؤهم وفقا لخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية.

وتشير الاحصائيات المتاحة إلى أن عدد الأطباء العاملين فى أنجولا يزيد على سبعة آلاف طبيب، من بينهم 919 طبيبا أجنبيا، وأن عدد الممرضين والممرضات يبلغ أربعين ألفا ، فيما يبلغ عدد سكان أنجولا حوالي ثلاثين مليون نسمة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا أنجولا وزارة الصحة الأنجولية

الخبر التالى:

برلماني ليبي: السراج أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان