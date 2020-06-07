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إصابة أفراد عائلة نائب الرئيس الأفغاني وموظفي مكتبه بكورونا

10:32 ص الأحد 07 يونيو 2020
إصابة أفراد عائلة نائب الرئيس الأفغاني وموظفي مكتبه بكورونا

النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح

كابول- (أ ش أ):

أكد النائب الأول للرئيس الأفغاني أمر الله صالح أن نصف أفراد أسرته وموظفي مكتبه أصيبوا بفيروس كورونا التاجي المستجد (كوفيد -19).

جاء ذلك خلال بيان نشره صالح على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن العدد الدقيق لأفراد أسرته وموظفي مكتبه الذين ثبتت إصابتهم، حسبما أفادت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية.

ومن ناحية أخرى، قال صالح إن أفغانستان تمر بوقت عصيب وهي من بين الدول التي تضررت بشدة من الفيروس، مضيفا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمساعدة مواطني الدولة، لكنه حث امواطنين على اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة؛ من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة العامة إن 18.054 شخص على الأقل أصيبوا بالفيروس منذ تفشيه في البلاد.

وبحسب بيانات وزارة الصحة العامة، قتل الفيروس حتى الآن حوالي 300 شخص في أنحاء البلاد، بينما تعافى 1585 آخرون.

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