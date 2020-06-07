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المكسيك تسجل 3593 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 حالة وفاة

07:38 ص الأحد 07 يونيو 2020
المكسيك تسجل 3593 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 حالة وفاة

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 3 آلاف و593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 ألفا و619 حالة مؤكدة.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 341 حالة وفاة إضافية، ليصل مجموع الضحايا إلى 13 ألفا و511 حالة وفاة.
وأشارت الحكومة إلى أن العدد الحقيقي للمصابين على الأرجح، أعلى بكثير من الحالات المسجلة.
وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت الجمعة، تسجيل 625 حالة وفاة و4 آلاف و346 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية -في وقت سابق- من تحول أمريكا اللاتينية إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا، نظرا للوضع الوبائي الخطير في كل من البرازيل وتشيلي وبيرو.

هذا المحتوى من

Asha
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